Морковный сок опасен для детей – диетолог

В беседе с 5-tv.ru Филиппова рассказала, что влияние на организм зависит от формы моркови и от ее термической обработки. По словам врача, сырая морковь, отварная, тушеная, морковный сок – все эти разные формы будут оказывать разное влияние и содержать в своем составе различные вещества.

Отмечается, что чрезмерное употребление сырой моркови противопоказано при болезнях ЖКТ, особенно в период их обострения. Одним из проявлений заболеваний являются язва, гастрит, болезни печени и желчного пузыря. При наличии хронических заболеваний или предрасположенности к ним употребление моркови может привести к серьезным, а порой даже непоправимым, осложнениям.

Если мы говорим про отварную морковь, то данный продукт при чрезмерном и частом употреблении может привести к нарушению стула. Также морковь в отварном или тушеном виде может повышать уровень глюкозы в крови. Соответственно, ее нужно с осторожностью употреблять людям при наличии сахарного диабета, – призналась врач.

Как уточняется, овощ также может оказаться сильным аллергеном. У детей, отметила эксперт, аллергическая реакция может быть максимально выражена вплоть до анафилактического шока и даже летального исхода.