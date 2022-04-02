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23:32 02.04.2022

Морковный сок опасен для детей – диетолог

овощ Фото: pixabay
Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова считает, что употребление этого напитка может привести детей к различным неприятным последствиям, передает Zakon.kz.

В беседе с 5-tv.ru Филиппова рассказала, что влияние на организм зависит от формы моркови и от ее термической обработки. По словам врача, сырая морковь, отварная, тушеная, морковный сок – все эти разные формы будут оказывать разное влияние и содержать в своем составе различные вещества.

Отмечается, что чрезмерное употребление сырой моркови противопоказано при болезнях ЖКТ, особенно в период их обострения. Одним из проявлений заболеваний являются язва, гастрит, болезни печени и желчного пузыря. При наличии хронических заболеваний или предрасположенности к ним употребление моркови может привести к серьезным, а порой даже непоправимым, осложнениям.

Если мы говорим про отварную морковь, то данный продукт при чрезмерном и частом употреблении может привести к нарушению стула. Также морковь в отварном или тушеном виде может повышать уровень глюкозы в крови. Соответственно, ее нужно с осторожностью употреблять людям при наличии сахарного диабета, – призналась врач.

Как уточняется, овощ также может оказаться сильным аллергеном. У детей, отметила эксперт, аллергическая реакция может быть максимально выражена вплоть до анафилактического шока и даже летального исхода.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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