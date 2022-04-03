00:28 03.04.2022
Врач предупредила о всплеске деменции после коронавируса
Фото: Zakon.kz
Врач-невролог Марина Аникина считает, что пандемия напрямую повлияла на увеличение количества заболевших деменцией людей, передает Zakon.kz.
Аникина в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что это связано со снижением двигательной и интеллектуальной активности на фоне всеобщей изоляции.
Среди прочих факторов эксперт назвала сильный стресс. Несмотря на это, врач подчеркнула, что болезнь Альцгеймера развивается очень долго и может пройти до 15-18 лет прежде чем заболевание станет клинически значимым.
Для профилактики болезни Альцгеймера и деменции невролог советует уделять больше времени физической активности, так как она способна переключать мозг с эмоциональных переживаний на контроль движений.