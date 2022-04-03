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00:28 03.04.2022

Врач предупредила о всплеске деменции после коронавируса

пандемия Фото: Zakon.kz
Врач-невролог Марина Аникина считает, что пандемия напрямую повлияла на увеличение количества заболевших деменцией людей, передает Zakon.kz.

Аникина в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что это связано со снижением двигательной и интеллектуальной активности на фоне всеобщей изоляции.

Среди прочих факторов эксперт назвала сильный стресс. Несмотря на это, врач подчеркнула, что болезнь Альцгеймера развивается очень долго и может пройти до 15-18 лет прежде чем заболевание станет клинически значимым.

Для профилактики болезни Альцгеймера и деменции невролог советует уделять больше времени физической активности, так как она способна переключать мозг с эмоциональных переживаний на контроль движений.

Елена Беляева
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