Врач предупредила о всплеске деменции после коронавируса

Аникина в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что это связано со снижением двигательной и интеллектуальной активности на фоне всеобщей изоляции.

Среди прочих факторов эксперт назвала сильный стресс. Несмотря на это, врач подчеркнула, что болезнь Альцгеймера развивается очень долго и может пройти до 15-18 лет прежде чем заболевание станет клинически значимым.

Для профилактики болезни Альцгеймера и деменции невролог советует уделять больше времени физической активности, так как она способна переключать мозг с эмоциональных переживаний на контроль движений.