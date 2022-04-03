01:11 03.04.2022
Психолог дал совет для сохранения самообладания
Фото: pixabay
Эдгард Зайцев считает, что даже при ограничении объемов потребления негатива трудно избежать гнетущее информационное давление. А отрицательные эмоции могут стать катализатором для развития ряда заболеваний и нарушения ментального здоровья, передает Zakon.kz.
В прямом эфире AmurMedia Зайцев рассказал, что в каждом человеке сосредоточено достаточно ресурсов, чтобы не поддаваться тревоге и контролировать свое эмоциональное состояние при любых внешних обстоятельствах.
Психолог посоветовал не думать о негативе, чтобы не притягивать его к себе. По его словам, реальность, которая создается в голове, является проекцией жизни. Отсюда болезни, неудачи в любви, отношениях.
Позитивное мышление является залогом сохранения психического, а значит и физического здоровья, так как организм – это система взаимосвязанных и соподчиненных элементов, – резюмировал специалист
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