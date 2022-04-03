Трамп обвинил Байдена в худших для США временах

Администрация США во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников, сообщает РИА Новости.

Трамп отметил, что к ситуации вокруг Украины привела «слабость Байдена». Бывший президент США убежден, что неудачи при выводе войск США из Афганистана привели к военному конфликту России и Украины.

Дональд Трамп добавил, что страна при нем достигла энергетической независимости.

Полтора года назад, кажется, так давно уже было. Помните цену 1,8 долларов за галлон. Я вам говорил, если меня не выберете, будете платить 7-8 долларов. Дональд Трамп

Трамп заключил, что за исключением этих недостатков, Байден выполняет работу хорошо.