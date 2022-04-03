07:31 03.04.2022
В центре Баку произошел взрыв
Фото: Baku TV
Министерство здравоохранения Азербайджана сообщило о 24 пострадавших. По предварительным данным, погибли три человека, сообщает Zakon.kz.
В одном из ночных клубов Баку произошел взрыв, сообщило МЧС Азербайджана.
К месту происшествия прибыли полицейские и сотрудники государственной противопожарной службы, а также служба спасения.
По информации МЧС, на объекте произошел взрыв, который привел к пожару и обвалу внутри помещения. Ведутся поисково-спасательные работы.
Министерство здравоохранения сообщило о 24 госпитализированных. По предварительным данным, скончались три человека, передает Haqqin.az.
Одной из версии взрыва назвали утечку газа.