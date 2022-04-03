Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:00 03.04.2022

18 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в РК зарегистрировали на один случай заражения коронавирусной инфекцией меньше, чем днем ранее. Ни одного случая не выявили в 10 регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 8,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 2,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 3,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 188 случаев.

83 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 4,

  • в Алматы – 5,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 3,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 5,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 0,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 11,

  • в Карагандинской области – 51,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 289 965 человек.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Генпрокуратура опубликовала памятку для казахстанцев
02.04.2022
Токаев побеседовал с Путиным по телефону
02.04.2022
Как антироссийские санкции повлияют на казахстанскую IT-индустрию – мнение эксперта
02.04.2022
Гроза и сильный ветер ожидаются в Казахстане
02.04.2022
Султанов сделал замечания акимам регионов, где отмечен наибольший рост цен на соцтовары
02.04.2022
Главная Топ LIVE Все