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08:38 03.04.2022

Британия построит новые АЭС к 2050 году

Британия АЭС Фото: pixabay
Власти Великобритании предполагают, что к концу этого десятилетия атомная энергетика определенно будет занимать видное место в энергетической структуре страны, сообщает Zakon.kz.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг сообщил о планах Великобритании построить шесть или семь атомных электростанций (АЭС) к 2050 году, сообщает Lenta.ru.

Такая цель поставлена в рамках расширения энергетической независимости страны на фоне санкций против России.

В том, что касается энергетики, приходится думать на 30, и даже 40 лет вперед. Если мы перенесемся в 2050 год, то это будет мир, в котором мы в Британии располагаем шестью или семью площадками. Этого не произойдет в ближайшие два года, но это определенно то, к чему мы можем стремиться.Квази Квартенг

В рамках новой стратегии энергетической безопасности страны, которую обнародуют 7 апреля, британскому правительству рекомендуется поддержать строительство минимум двух новых крупных АЭС к 2030 году.

Власти Великобритании предполагают, что к концу этого десятилетия атомная энергетика определенно будет занимать видное место в энергетической структуре страны.

Данияр Кунафин
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