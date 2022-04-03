Британия построит новые АЭС к 2050 году

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг сообщил о планах Великобритании построить шесть или семь атомных электростанций (АЭС) к 2050 году, сообщает Lenta.ru.

Такая цель поставлена в рамках расширения энергетической независимости страны на фоне санкций против России.

В том, что касается энергетики, приходится думать на 30, и даже 40 лет вперед. Если мы перенесемся в 2050 год, то это будет мир, в котором мы в Британии располагаем шестью или семью площадками. Этого не произойдет в ближайшие два года, но это определенно то, к чему мы можем стремиться. Квази Квартенг

В рамках новой стратегии энергетической безопасности страны, которую обнародуют 7 апреля, британскому правительству рекомендуется поддержать строительство минимум двух новых крупных АЭС к 2030 году.

Власти Великобритании предполагают, что к концу этого десятилетия атомная энергетика определенно будет занимать видное место в энергетической структуре страны.