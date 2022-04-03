08:55 03.04.2022
Менее 2,6 тысячи казахстанцев лечатся от COVID-19
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 18 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2588 человек (1563+ и 1025 КВИ-), из них в стационарах – 305, на амбулаторном уровне – 2283.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 14,
в состоянии крайней степени тяжести – 10,
на аппарате ИВЛ – 5.
Фото: Минздрав РК