Менее 2,6 тысячи казахстанцев лечатся от COVID-19

На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2588 человек (1563+ и 1025 КВИ-), из них в стационарах – 305, на амбулаторном уровне – 2283.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 14,

в состоянии крайней степени тяжести – 10,

на аппарате ИВЛ – 5.