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08:55 03.04.2022

Менее 2,6 тысячи казахстанцев лечатся от COVID-19

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 18 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2588 человек (1563+ и 1025 КВИ-), из них в стационарах – 305, на амбулаторном уровне – 2283.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 14,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 10,

  • на аппарате ИВЛ – 5.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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