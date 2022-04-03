09:13 03.04.2022
Полицейских наградили за спасение мужчины при пожаре в Павлодаре
Фото: ДП СКО
Полицейские вынесли пострадавшего мужчину на улицу и оказали первую помощь – массаж сердца и искусственное дыхание. Позже его передали врачам, сообщает Zakon.kz.
Жанибека Шакирова, Даната Камалиева и Бахытжана Мухамбетова наградили медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» от имени министра внутренних дел Марата Ахметжанова.
Полицейские спасли мужчину при пожаре 19 марта. В подъезде одного из домов горела квартира. Пожарные вынесли из нее мужчину без сознания и начали тушить огонь.
В это время полицейские вынесли пострадавшего на улицу и оказали ему первую помощь – массаж сердца и искусственное дыхание. Позже на пострадавшего надели кислородную маску и передали врачам.
Получить награду от имени министра внутренних дел – это большая честь для меня.Данат Камалиев
Данат Камалиев отметил,, что на их месте так поступил бы каждый сотрудник полиции.