Полицейских наградили за спасение мужчины при пожаре в Павлодаре

Жанибека Шакирова, Даната Камалиева и Бахытжана Мухамбетова наградили медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» от имени министра внутренних дел Марата Ахметжанова.

Полицейские спасли мужчину при пожаре 19 марта. В подъезде одного из домов горела квартира. Пожарные вынесли из нее мужчину без сознания и начали тушить огонь.

В это время полицейские вынесли пострадавшего на улицу и оказали ему первую помощь – массаж сердца и искусственное дыхание. Позже на пострадавшего надели кислородную маску и передали врачам.

Получить награду от имени министра внутренних дел – это большая честь для меня. Данат Камалиев

Данат Камалиев отметил,, что на их месте так поступил бы каждый сотрудник полиции.