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09:13 03.04.2022

Полицейских наградили за спасение мужчины при пожаре в Павлодаре

Пожар Павлодар Фото: ДП СКО
Полицейские вынесли пострадавшего мужчину на улицу и оказали первую помощь – массаж сердца и искусственное дыхание. Позже его передали врачам, сообщает Zakon.kz.

Жанибека Шакирова, Даната Камалиева и Бахытжана Мухамбетова наградили медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» от имени министра внутренних дел Марата Ахметжанова.

Полицейские спасли мужчину при пожаре 19 марта. В подъезде одного из домов горела квартира. Пожарные вынесли из нее мужчину без сознания и начали тушить огонь.

В это время полицейские вынесли пострадавшего на улицу и оказали ему первую помощь – массаж сердца и искусственное дыхание. Позже на пострадавшего надели кислородную маску и передали врачам.

Получить награду от имени министра внутренних дел – это большая честь для меня.Данат Камалиев

Данат Камалиев отметил,, что на их месте так поступил бы каждый сотрудник полиции.

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