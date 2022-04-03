Почти по всей Германии перестают действовать карантинные меры

Срок действия почти всех ограничений, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, истекает в большинстве федеральных земель Германии 3 апреля. Однако многие учреждения продолжают придерживаться их по собственной инициативе, сообщает Deutsche Welle.

20 марта в Германии истек срок действия «Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека» в его прежней редакции, которая давала властям возможность предписывать обязательное ношение масок и вводить другие ограничения, например, правило 3G для доступа в определенные учреждения («geimpft, genesen, getestet» – «привит, переболел, протестирован»).

Новая редакция этого федерального закона подразумевает лишь небольшое количество ограничений, действующих по всей стране. Например, обязательное ношение маски в самолетах и поездах дальнего следования. Кроме того, новая редакция закона дает федеральным землям право ввести у себя обязательное ношение маски во врачебных практиках и больницах, домах престарелых, приютах для беженцев, школах и детсадах, а также в региональном транспорте.

Магазины, школы, частные компании и другие учреждения также имеют возможность, независимо от действующих (или упраздненных) в их федеральной земле предписаний, сохранять ограничения по собственной инициативе. Многие заведения уже воспользовались этим правом, например, некоторые школы, заявившие, что ученики должны и дальше носить маски даже за партой.

При этом две федеральные земли – Гамбург и Мекленбург – Передняя Померания – воспользовались предусмотренным в законе правом объявить себя «очагами инфекции».

Согласно документу, это возможно, если земельный парламент (ландтаг) постановит, что в той или иной земле ситуация в больницах грозит стать критической. В таких случаях землям позволяется продлить у себя срок действия антиковидных мер.