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Законодательство РК
11:29 03.04.2022

Иностранцы стали реже получать гражданство России

Россия гражданство Фото: pixabay
Чаще других российскими гражданами становились граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении. Такие данные привели в МВД России, сообщает Zakon.kz.

Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство, сократилось за два первых месяца текущего года на 15 тысяч по сравнению с числом тех, кто приобрел гражданство РФ за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС.

За январь и февраль 2022 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, – 84 817.МВД РФ

За аналогичный период прошлого года это число составило 99 873.

Вместе с тем, как следует из данных МВД, за два месяца 2022 года почти на 680 человек больше стало участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.

Если в январе и феврале прошлого года их было 8616 человек, то за два месяца текущего года зарегистрировано 9293 участника.

По данным МВД России, в прошлом году получили гражданство РФ на 79 тысяч больше иностранных граждан, чем в позапрошлом году.

Чаще других российскими гражданами становились граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.

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