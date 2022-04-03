Иностранцы стали реже получать гражданство России
Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство, сократилось за два первых месяца текущего года на 15 тысяч по сравнению с числом тех, кто приобрел гражданство РФ за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС.
За январь и февраль 2022 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, – 84 817.МВД РФ
За аналогичный период прошлого года это число составило 99 873.
Вместе с тем, как следует из данных МВД, за два месяца 2022 года почти на 680 человек больше стало участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.
Если в январе и феврале прошлого года их было 8616 человек, то за два месяца текущего года зарегистрировано 9293 участника.
По данным МВД России, в прошлом году получили гражданство РФ на 79 тысяч больше иностранных граждан, чем в позапрошлом году.
Чаще других российскими гражданами становились граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.