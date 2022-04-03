Талые воды затопили дома в двух поселках ЗКО

2 апреля в 3:00 в Жанибекском районе резко потеплело, интенсивно начал таять снег и шел дождь. В результате подтопленными оказались два поселка – Жаксыбай и Таловка, сообщает Мой ГОРОД.

В селе Жаксыбай затопило 62 жилых дома. Сотрудники акимата и пограничной службы вывезли 637 человек в эвакуационный пункт, который развернули на базе детского сада. Там разметили 305 человек, 89 из которых – дети. Остальные направились к своим родственникам.

В селе Таловка затопило два дома, эвакуированы восемь человек. Организовано дежурство.

На помощь спасателям ЗКО прибыли также спасатели из Мангистауской области, которых направили в Таскалинский и Сырымский район. Всего в пяти потопляемых районах работают 267 человек.

В области идет паводкоопасный период. В трех районах ЗКО уже объявлен режим ЧС.