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Законодательство РК
12:47 03.04.2022

Талые воды затопили дома в двух поселках ЗКО

Подтопление дома Фото: МЧС РК
В селе Жаксыбай затопило 62 жилых дома, а в селе Таловка – два дома. Жителей разместили в эвакуационных пунктах, часть из эвакуированных направилась к родственникам, сообщает Zakon.kz.

2 апреля в 3:00 в Жанибекском районе резко потеплело, интенсивно начал таять снег и шел дождь. В результате подтопленными оказались два поселка – Жаксыбай и Таловка, сообщает Мой ГОРОД.

В селе Жаксыбай затопило 62 жилых дома. Сотрудники акимата и пограничной службы вывезли 637 человек в эвакуационный пункт, который развернули на базе детского сада. Там разметили 305 человек, 89 из которых – дети. Остальные направились к своим родственникам.

В селе Таловка затопило два дома, эвакуированы восемь человек. Организовано дежурство.

На помощь спасателям ЗКО прибыли также спасатели из Мангистауской области, которых направили в Таскалинский и Сырымский район. Всего в пяти потопляемых районах работают 267 человек.

В области идет паводкоопасный период. В трех районах ЗКО уже объявлен режим ЧС.

Данияр Кунафин
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