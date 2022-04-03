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13:12 03.04.2022

Талибы запретили выращивание мака в Афганистане

Афганистан талибан наркотики Фото: pixabay
Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков. Нарушивших указание будут судить по законам шариата, сообщает Zakon.kz.

Пришедшая к власти в Афганистане организация «Талибан» (запрещена в Казахстане) запретила выращивание мака на всей территории страны. Такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада, сообщает ТАСС.

В приказе лидера талибов отмечается, что все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака.

Нарушивших указание верховного лидера Талибана будут судить по законам шариата, а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.

Кроме того, указом Ахундзады запрещены «использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также содержащих наркотические вещества таблеток и алкоголя».

Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.

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