Талибы запретили выращивание мака в Афганистане

Пришедшая к власти в Афганистане организация «Талибан» (запрещена в Казахстане) запретила выращивание мака на всей территории страны. Такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада, сообщает ТАСС.

В приказе лидера талибов отмечается, что все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака.

Нарушивших указание верховного лидера Талибана будут судить по законам шариата, а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.

Кроме того, указом Ахундзады запрещены «использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также содержащих наркотические вещества таблеток и алкоголя».

Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.