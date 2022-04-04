Искуплением за осознанно нарушенный пост является 60-дневная непрерывная ораза — ДУМК

Пост в Рамадан – один из пяти столпов ислама. Это не только воздержание от еды и питья, но и большая духовная работа над собой, борьба с нафсом (эго).

Пост приносит большую пользу человеку: помогает выработать положительные качества и избавиться от отрицательных. Учит терпению, порядку, дисциплине. Пробуждает чувства доброты, милосердия, сострадания, отзывчивость, прощение, покаяние. Укрепляет веру.

Пост в месяц Рамадан обязателен для всех мусульман, достигших совершеннолетия, находящихся в здравом уме, не являющихся путниками. Держать пост ради похудения, или моды, или за компанию будет неправильным.

Время поста начинается от утреннего намаза (фаджр) и длится до вечернего четвертого намаза (магриб), то есть до заката солнца.

Прием пищи (сухур) совершается перед утренним намазом. Рекомендуется завершить его за 10 минут до того, как прозвучит азан. Разговляться следует сразу с наступлением вечернего намаза, желательно финиками или водой. Еда и питье до ифтара нарушают пост.

Если человек проспал время сухура, то, проснувшись, не надо отменять пост, нужно поститься. Главное, после пробуждения не пить и не есть. Но желательно не упускать время сухура. А если вы все же проспали и не успеваете принять пищу, то постарайтесь выпить хотя бы глоток воды или съесть один финик.

Если человек находится в летящем самолете, видит солнце и в это время подошло время разговения по расписанию оразы, то нужно ориентироваться не на расписание, а на закат солнца и разговляться только после его захода.

В целом, учитывая различные часовые пояса, пост следует соблюдать в соответствии с расписанием того места, где человек находится в тот момент, будь то город или страна.

Соблюдение времени сухур и ифтара является одним из главных условий поста. То есть нельзя есть и пить после того, как наступил утренний намаз и еще не начался вечерний намаз.

Если человек без каких-либо уважительных причин, сознательно, по собственной воле, нарушил начатый во время Рамадана пост, то должен искупить это.

Искуплением (каффарат) является непрерывный пост в течение 60 дней. Если человек не в состоянии поститься 60 дней, то должен накормить 60 бедняков.

Что нарушает пост

Пост нарушает то, что попадает в организм через естественные пути – рот, нос, прямую кишку. А то, что проникло через тело, не нарушает.

Закапывание ушных и носовых капель (при этом глазные капли не нарушают пост).

При чистке зубов зубной пастой нельзя глотать слюну, пока вкус пасты полностью не исчезнет. Попадание зубной пасты в желудок нарушает пост. После чистки зубов необходимо тщательно прополоскать рот, но надо следить, чтобы вода не попала внутрь.

Курение, употребление насвая и наркотических средств, намеренное вдыхание сигаретного дыма, жевание жвачки (так как сладкая жидкость попадает в желудок) также нарушают пост. Что не нарушает пост

Вдыхание ароматов цветов, духов.

Глотание слюны (однако нельзя намеренно собирать слюну и глотать ее).

Пробование еды кончиком языка для проверки соли в пище и последующее полоскание рта.

Жевание старой жвачки, вкус который уже прошел.

Полоскание ротовой полости и промывание носа водой (но если вы при этом нечаянно проглотили воду, пост будет нарушен).

Если человек забыл, что держит пост, и выпил немного воды или съел что-нибудь, то это не является нарушением поста. В таких случаях нужно сразу перестать есть и пить и дальше продолжить свой пост. Однако после окончания Рамадана необходимо восполнить пост за этот день.

Нарушение поста в перечисленных выше и тому подобных случаях не говорит о том, что его нужно или можно прервать. Нет. Прерывать не надо, а нужно дальше поститься, но после Рамадана верующий должен будет восполнить нарушенные дни.

Если у вас были пропущенные или нарушенные дни поста в прошлом году, и вы не успели восполнить их до наступления этого Рамадана, то нужно сначала держать оразу этого Рамадана и после его окончания начать восполнять пропущенные дни поста прошлого года.

От соблюдения поста временно освобождаются путники, больные люди, а также женщины в период беременности и кормления грудью. Они могут восполнить пропущенные дни после возвращения из путешествия, или выздоровления, или после того, как кормящая мать закончит кормить грудью.

Пожилые и неизлечимо больные люди освобождается от поста, вместо этого они должны выплачивать фидью. Это можно сделать как в начале Рамадана, так и в конце. В течение 30 дней, утром и вечером, они должны досыта накормить одного бедняка. Фидью можно отдать и деньгами, как одному человеку, так и нескольким людям.