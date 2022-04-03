14:17 03.04.2022
В ЗКО подтопило более 170 жилых домов
Фото: МЧС РК
Всего спасатели эвакуировали 637 человек. Часть из них разместили в эвакуационном пункте, остальные остановились у родственников, сообщает Zakon.kz.
По обновленной информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в Западно-Казахстанской области ориентировочно подтопило 170 домов в двух населенных пунктах Жанибекского района.
Всего спасатели эвакуировали 637 человек. Часть из них разместили в эвакуационном пункте.
Сотрудники ДЧС области и акиматов проводят подворовой обход, организовано дежурство. В область также направлены 46 спасателей из Атырауской области.