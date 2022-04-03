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Законодательство РК
14:17 03.04.2022

В ЗКО подтопило более 170 жилых домов

МЧС РК подтоп Фото: МЧС РК
Всего спасатели эвакуировали 637 человек. Часть из них разместили в эвакуационном пункте, остальные остановились у родственников, сообщает Zakon.kz.

По обновленной информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в Западно-Казахстанской области ориентировочно подтопило 170 домов в двух населенных пунктах Жанибекского района.

Всего спасатели эвакуировали 637 человек. Часть из них разместили в эвакуационном пункте.

Сотрудники ДЧС области и акиматов проводят подворовой обход, организовано дежурство. В область также направлены 46 спасателей из Атырауской области.

Данияр Кунафин
МЧС РК Западно-Казахстанская область
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