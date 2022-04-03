В ЗКО подтопило более 170 жилых домов

По обновленной информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в Западно-Казахстанской области ориентировочно подтопило 170 домов в двух населенных пунктах Жанибекского района.

Всего спасатели эвакуировали 637 человек. Часть из них разместили в эвакуационном пункте.

Сотрудники ДЧС области и акиматов проводят подворовой обход, организовано дежурство. В область также направлены 46 спасателей из Атырауской области.