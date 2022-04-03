14:39 03.04.2022
В Польше заявили о готовности разместить в стране ядерное оружие США
Фото: pixabay
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский призвал создать в стране оперативный командный центр НАТО, и это стало бы сигналом России о том, что руководящий уровень альянса сейчас имеется и на востоке, сообщает Zakon.kz.
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский 3 апреля завил, что Польша открыта для размещения в стране ядерного оружия США, сообщают «Известия».
Если США нас попросили бы о размещении в Польше атомного оружия, мы были бы открыты к этому. Это значительно бы усилило сдерживание Москвы.Ярослав Качиньский
При этом он подчеркнул, что на данный момент такой вопрос не стоит, однако «это скоро может измениться».
Вице-премьер Польши призвал создать в стране оперативный командный центр НАТО, и это стало бы сигналом России о том, что руководящий уровень альянса сейчас имеется и на востоке.
Кроме того, он считает, что альянс должен поставлять Киеву больше оружия, о котором просит президент Украины Владимир Зеленский.