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14:39 03.04.2022

В Польше заявили о готовности разместить в стране ядерное оружие США

Польша США Фото: pixabay
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский призвал создать в стране оперативный командный центр НАТО, и это стало бы сигналом России о том, что руководящий уровень альянса сейчас имеется и на востоке, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский 3 апреля завил, что Польша открыта для размещения в стране ядерного оружия США, сообщают «Известия».

Если США нас попросили бы о размещении в Польше атомного оружия, мы были бы открыты к этому. Это значительно бы усилило сдерживание Москвы.Ярослав Качиньский

При этом он подчеркнул, что на данный момент такой вопрос не стоит, однако «это скоро может измениться».

Вице-премьер Польши призвал создать в стране оперативный командный центр НАТО, и это стало бы сигналом России о том, что руководящий уровень альянса сейчас имеется и на востоке.

Кроме того, он считает, что альянс должен поставлять Киеву больше оружия, о котором просит президент Украины Владимир Зеленский.

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