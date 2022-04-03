Netflix приостановил съемки с Уиллом Смитом из-за инцидента на «Оскаре»

Стриминговый сервис Netflix приостановил съемки картины Fast and Loose с Уиллом Смитом после того, как актер ударил ведущего церемонии «Оскар» Криса Рока, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер Дэвид Литч отказался от работы над фильмом и приступил к работе над картиной с Райаном Гослингом для компании Universal, производство которой должно начаться в августе.

Пока неизвестно, заменит ли Netflix актера и режиссера фильма или же просто заморозит проект.

Новость по теме Скандал на вручении премии «Оскар»: Уилл Смит ударил ведущего

Фильм повествует о главаре преступной группировки, который потерял память после нападения. Постепенно он узнает, что вел двойную жизнь и как криминальный авторитет, и как агент ЦРУ.

28 марта актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии «Оскар», комика Криса Рока, который пошутил над его женой Джадой Пинкетт-Смит. Жена Смита страдает алопецией и у нее выпадают волосы.