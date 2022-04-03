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15:28 03.04.2022

Netflix приостановил съемки с Уиллом Смитом из-за инцидента на «Оскаре»

Оскар Netflix Смит Фото: Instagram/willsmith
28 марта актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии «Оскар», комика Криса Рока, который пошутил над его женой Джадой Пинкетт-Смит, сообщает Zakon.kz.

Стриминговый сервис Netflix приостановил съемки картины Fast and Loose с Уиллом Смитом после того, как актер ударил ведущего церемонии «Оскар» Криса Рока, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер Дэвид Литч отказался от работы над фильмом и приступил к работе над картиной с Райаном Гослингом для компании Universal, производство которой должно начаться в августе.

Пока неизвестно, заменит ли Netflix актера и режиссера фильма или же просто заморозит проект.

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Фильм повествует о главаре преступной группировки, который потерял память после нападения. Постепенно он узнает, что вел двойную жизнь и как криминальный авторитет, и как агент ЦРУ.

28 марта актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии «Оскар», комика Криса Рока, который пошутил над его женой Джадой Пинкетт-Смит. Жена Смита страдает алопецией и у нее выпадают волосы.

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