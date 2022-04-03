Паводки в Казахстане: в ЗКО погибло более 100 животных

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, произошли переливы на двух участках автодорог местного значения в Акмолинской и Карагандинской областях. В результате подтоплений в населенных пунктах Жаксыбай Жанибекского района ЗКО произошел падеж 108 голов скота.

С начала паводкового периода талыми водами подтоплено 184 жилых и 15 дачных домов, два социальных объекта в восьми населенных пунктах. Вода отведена из 43 домов в Павлодарской и Актюбинской областей.

Заблаговременно эвакуирован 841 человек, из них 430– размещены в пунктах временной эвакуации, 411– у родственников.

На контроле находятся подтопленные 141 жилой и 15 дачных домов.

Всего зарегистрировано 24 перелива на автодорогах, из них республиканского значения – четыре, областного – два, местного – 18, в том числе размыты 14 участков автодорог: республиканская – одна, местная – 13.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В настоящее время все участки дорог республиканского значения восстановлены, переливы сохраняются на 14 участках областного и местного значения.

В целях снижения рисков ЧС, вызванных паводками, на территории регионов силами МИО и МЧС было откачано 719,65 тыс. куб. м талых вод, уложен 24 191 мешок с инертными материалами, а также проведены ледорезные работы на реках на площади 250 кв. м.

В противопаводковых работах задействовано 944 человека, 360 единиц техники МЧС, МВД и МИО, 40 водооткачивающих средств и восемь плавсредств МЧС.

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Фото: пресс-служба МЧС РК

2 апреля из-за осложнения паводковой ситуации в ЗКО из Мангистауской области направлена группа спасательных подразделений МЧС, в количестве 43 человек личного состава, четырех единиц техники, двух плавательных средств и шести мотопомп, которые задействованы в Таскалинской и Сырымском районах области.

В Жанибекский район ЗКО для принятия экстренных мер направлена спасательная группировка ДЧС Атырауской области на вертолете МИ-8.

Фото: пресс-служба МЧС РК

По данным РГП «Казгидромет», в ближайшие сутки на территориях Акмолинской, Актюбинской, ВКО, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, СКО и в городе Нур-Султане ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега.

По данным космического мониторинга, площадь покрытия снегом – менее 40%, большая часть снегозапаса наблюдается в центральном и северном регионах страны.