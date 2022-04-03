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Законодательство РК
17:50 03.04.2022

Жир в области живота откладывается из-за стресса, возрастных изменений и генетики - врач

похудение Фото: pixabay
Эндокринолог и диетолог Дарья Нечаева рассказала о том, что сбои в работе эндокринной системы приводят к образованию так называемого «гормонального живота», при этом человек не меняет режим питания, но полнеет талия, лицо или руки, передает Zakon.kz.

В интервью порталу «Доктор Питер» она отметила, что проблемы могут наблюдаться при гипертиреозе, переизбытке гормона роста или снижении уровня тестостерона в организме.

Если ожирение вызвано заболеванием эндокринной системы, то лечить в первую очередь необходимо именно ее. После того, как гормональный фон придет в норму, масса тела начнет снижаться сама собой. Разумеется, при условии, что человек не будет превышать суточную норму калорий и игнорировать физическую активность, – сообщила врач.

Как уточняется, провоцировать накопление подкожного жира в области живота может выброс кортизола. Этот гормон активно вырабатывается во время стресса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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