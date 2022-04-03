Жир в области живота откладывается из-за стресса, возрастных изменений и генетики - врач

В интервью порталу «Доктор Питер» она отметила, что проблемы могут наблюдаться при гипертиреозе, переизбытке гормона роста или снижении уровня тестостерона в организме.

Если ожирение вызвано заболеванием эндокринной системы, то лечить в первую очередь необходимо именно ее. После того, как гормональный фон придет в норму, масса тела начнет снижаться сама собой. Разумеется, при условии, что человек не будет превышать суточную норму калорий и игнорировать физическую активность, – сообщила врач.

Как уточняется, провоцировать накопление подкожного жира в области живота может выброс кортизола. Этот гормон активно вырабатывается во время стресса.