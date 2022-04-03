Около 50 миллионов человек заразились COVID-19 в мире за месяц

Согласно подсчетам ТАСС, при этом пятая часть от всех случаев заражения за месяц приходится на Корею. Сейчас там в сутки регистрируют около 325 тыс. новых инфицированных, а в середине марта этот показатель доходил до 621 тыс.

На втором месте по заболеваемости в мире находится Германия, где в марте заболели 6,3 млн человек. Третью строчку занимает Франция, где за последние 4,5 недели ковидом заболели 3 млн человек.

В России, которая в феврале была на втором месте по заболеваемости, число подтвержденных случаев заражения КВИ в марте оказалось примерно втрое меньше.

В Бразилии, занимавшей в феврале третье место, темпы распространения ковида упали в 2,5 раза. Сейчас там ежедневно заболевают около 25 тыс. человек. В Индии заболеваемость снизилась почти в 10 раз, в Турции – втрое, в Испании – в два раза.

В Италии же, наоборот, показатели за март выросли почти вдвое. И сейчас там регистрируют около 70 тыс. новых случаев в сутки.

В марте из-за коронавируса в мире умерли около 176 тыс. человек. Это примерно на 90 тыс. меньше, чем в феврале. Выше всего смертность по-прежнему в США, где за месяц зарегистрировали 28 тыс. летальных случаев. На втором месте – Россия, где умерли более 17 тыс. человек. Третью строчку теперь занимает Южная Корея – 8,3 тыс. смертей. Это в шесть раз больше по сравнению с февралем.

При этом в Бразилии показатель смертности за месяц опустился почти втрое, в Японии – в два раза.