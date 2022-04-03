Кроссовер врезался в ограждение на обочине дороги в Мангистауской области

Как сообщает «Лада», водитель кроссовера Lifan 215800 не справился с рулевым управлением и врезался в ограждение на обочине дороги.

Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области

Пострадавший доставлен в жетыбайскую сельскую больницу.

Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области

Отмечается, что мужчина получил ушиб шеи и грудной клетки. После оказания медпомощи он был отпущен домой.