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22:47 03.04.2022

Кроссовер врезался в ограждение на обочине дороги в Мангистауской области

авария Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области
ДТП произошло на 43 километре участка автодороги Актау – Жетыбай, передает Zakon.kz.

Как сообщает «Лада», водитель кроссовера Lifan 215800 не справился с рулевым управлением и врезался в ограждение на обочине дороги.

ДТП

Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области

Пострадавший доставлен в жетыбайскую сельскую больницу.

авария

Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области

Отмечается, что мужчина получил ушиб шеи и грудной клетки. После оказания медпомощи он был отпущен домой.

Елена Беляева
Мангистауская область
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