22:47 03.04.2022
Кроссовер врезался в ограждение на обочине дороги в Мангистауской области
Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области
Как сообщает «Лада», водитель кроссовера Lifan 215800 не справился с рулевым управлением и врезался в ограждение на обочине дороги.
Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области
Пострадавший доставлен в жетыбайскую сельскую больницу.
Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области
Отмечается, что мужчина получил ушиб шеи и грудной клетки. После оказания медпомощи он был отпущен домой.