Две машины скорой помощи провалились под землю в гараже российской больницы

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что решение о том, как и за чей счет нужно вытаскивать машины, будет принято завтра.

В пресс-службе регионального Минздрава пока не ответили каким образом сейчас оказывается скорая медицинская помощь в Починках, сославшись на выходной день.