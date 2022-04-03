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23:35 03.04.2022

Две машины скорой помощи провалились под землю в гараже российской больницы

авто Фото: Telegram/Подъем
Инцидент произошел в селе Починки Нижегородской области. По словам местных жителей, пол в гараже центральной районной больницы рухнул от ветхости, передает Zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что решение о том, как и за чей счет нужно вытаскивать машины, будет принято завтра.

В пресс-службе регионального Минздрава пока не ответили каким образом сейчас оказывается скорая медицинская помощь в Починках, сославшись на выходной день.

Елена Беляева
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