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00:17 04.04.2022

Волосы весной выпадают из-за температурного колебания и авитаминоза – врач

гребень Фото: pixabay
Трихолог Ольга Симонова назвала основную причину выпадения волос весной. По ее словам, это происходит из-за авитаминоза и нехватки полезных микроэлементов, передает Zakon.kz.

В интервью «Вечерней Москве» она отметила, что еще одним важным фактором является температурное колебание. Из-за неустойчивости погоды капилляры сужаются и волосы перестают получать витамины, которые снабжают их полезными волокнами.

Также в этот период обостряются психические расстройства и усиливается стресс.

У мужчин и женщин причины выпадения абсолютно идентичны. Просто дамы более трепетно относятся к этому вопросу, и диагностировать у себя выпадение им проще. Так как волосы видны на подушке, после мытья головы – в ванной комнате. Мужчины начинают замечать проблему, когда уже образуется плешь, – объясняет эксперт.

По словам специалисты, при обнаружении проблемы необходимо обратиться ко врачу, чтобы процесс восстановления роста волос был проще, занял меньше времени и потребовал вложения меньших средств.

Елена Беляева
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