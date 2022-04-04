00:17 04.04.2022
Волосы весной выпадают из-за температурного колебания и авитаминоза – врач
Фото: pixabay
Трихолог Ольга Симонова назвала основную причину выпадения волос весной. По ее словам, это происходит из-за авитаминоза и нехватки полезных микроэлементов, передает Zakon.kz.
В интервью «Вечерней Москве» она отметила, что еще одним важным фактором является температурное колебание. Из-за неустойчивости погоды капилляры сужаются и волосы перестают получать витамины, которые снабжают их полезными волокнами.
Также в этот период обостряются психические расстройства и усиливается стресс.
У мужчин и женщин причины выпадения абсолютно идентичны. Просто дамы более трепетно относятся к этому вопросу, и диагностировать у себя выпадение им проще. Так как волосы видны на подушке, после мытья головы – в ванной комнате. Мужчины начинают замечать проблему, когда уже образуется плешь, – объясняет эксперт.
По словам специалисты, при обнаружении проблемы необходимо обратиться ко врачу, чтобы процесс восстановления роста волос был проще, занял меньше времени и потребовал вложения меньших средств.