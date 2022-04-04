Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

По обновленной информации, сотрудники полиции зафиксировали не менее 15 потерпевших в результате стрельбы, включая шесть погибших, – приводит ТАСС текст заявления правоохранительных органов.

Отмечается, что во время стрельбы прилегающая территория была оцеплена полицией. На одном из появившихся в соцсетях видео слышно, что огонь велся из автоматического оружия.

О причинах ЧП не сообщается.