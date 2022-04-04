01:29 04.04.2022
Шесть человек погибли в результате стрельбы в США
Фото: pixabay
Трагедия произошла в городе Сакраменто, в паре кварталов от здания администрации штата Калифорния, передает Zakon.kz.
По обновленной информации, сотрудники полиции зафиксировали не менее 15 потерпевших в результате стрельбы, включая шесть погибших, – приводит ТАСС текст заявления правоохранительных органов.
Отмечается, что во время стрельбы прилегающая территория была оцеплена полицией. На одном из появившихся в соцсетях видео слышно, что огонь велся из автоматического оружия.
О причинах ЧП не сообщается.