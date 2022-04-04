Партия Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии

На парламентских выборах в Венгрии, состоявшихся 3 апреля побеждает партия премьер-министра Виктора Орбана «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», правящая страной уже 12 лет, сообщает Deutsche Welle.

После обработки более 95% бюллетеней у нее свыше 53% голосов. Виктор Орбан объявил о своей победе на выборах, поблагодарив сторонников в Twitter.

На выборах глава венгерского правительства Виктор Орбан добивался пятого по счету и четвертого подряд срока во главе кабинета министров. В своем видеообращении к избирателям накануне выборов он обвинил оппозицию в намерении вмешаться в конфликт в Украине.

По предварительной оценке, явка на парламентские выборы 2022 года в Венгрии составила 96%.