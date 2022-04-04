Президент Сербии заявил о своей победе на выборах

Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98 процента голосов, свидетельствуют первые данные избиркома. Эту информацию он озвучил, выступая в штабе Сербской прогрессивной партии, сообщает РИА Новости.

Я получил 59,9-60,1%. Во втором мандате получена значительно большая поддержка на президентских выборах — я получил сейчас около 2 миллионов 245 тысяч голосов в первом круге. Александр Вучич

Политик подчеркнул, что он первый кому дважды удалось победить в первом круге в Сербии и что такие цифры уже не могут поменяться,.

Он также добавил, что примет меры для сохранения хороших отношений с Россией, а также напомнил, что Белград придерживается нейтралитета в отношении военных союзов и намерен сохранять эту политику.

По данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки 15,42% бюллетеней Вучич получает 66,42% голосов на выборах президента. На втором месте — Здравко Понош, он получает 12,28% голосов.

В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов.

Правом голоса обладают свыше 6,5 млн граждан. Всего открыты более 8 тысяч избирательных участков в стране и 77 мест для голосования в 34 странах мира.