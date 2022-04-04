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08:21 04.04.2022

293 казахстанца лечатся от COVID-19 в стационарах

Коронавирус Казахстан 4 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 11 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 4 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2523 человек (1504+ и 1019 КВИ-), из них в стационарах – 293, на амбулаторном уровне – 2230.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 17,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 8,

  • на аппарате ИВЛ – 5.

Коронавирус Казахстан 4 апреля

Фото: Минздрав РК

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