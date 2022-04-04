293 казахстанца лечатся от COVID-19 в стационарах

На 4 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2523 человек (1504+ и 1019 КВИ-), из них в стационарах – 293, на амбулаторном уровне – 2230.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 17,

в состоянии крайней степени тяжести – 8,

на аппарате ИВЛ – 5.