08:21 04.04.2022
293 казахстанца лечатся от COVID-19 в стационарах
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 11 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 4 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2523 человек (1504+ и 1019 КВИ-), из них в стационарах – 293, на амбулаторном уровне – 2230.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 17,
в состоянии крайней степени тяжести – 8,
на аппарате ИВЛ – 5.
Фото: Минздрав РК