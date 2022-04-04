Честная игра: в Казахстане появился новый легальный букмекер

В конце 2021 года на рынке Казахстана начал свою деятельность легальный букмекер Ubet (лицензия №21029039, подтверждающая право БК Ubet заключать пари на спортивные события). Заключение пари на результаты спортивных событий происходит в строгом соответствии с действующим законодательством Казахстана, регламентирующим работу букмекерских контор.

В своей деятельности Ubet руководствуется принципом «ответственной игры». Таким образом, букмекерская компания демонстрирует свою социальную ответственность, защищая участников пари от возможных нежелательных последствий игры. Ответственный подход начинается с верного восприятия и понимания, каких принципов необходимо придерживаться, чтобы развлечение приносило лишь веселье, а не потерю имущества и доходов.

Заключая с участником пари на результаты спортивного мероприятия, букмекер гарантирует защиту его прав и законных интересов, своевременную выплату вознаграждения, понятные и простые правила.

Гарантия выплаты вознаграждения подкреплена наличием у Ubet обязательного обеспечительного резерва установленного законом о республиканском бюджете. Сервера и программно-аппаратный комплекс Ubet размещены на территории Казахстана, в любой момент транзакции может проверить уполномоченный государственный орган в рамках и порядке, установленном законодательством страны.

К тому же, букмекер Ubet получил лицензию на работу согласно новым требованиям в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища. Заключая пари с Ubet, клиент может быть уверен, что все будет честно, справедливо и, самое главное, – легально.

Деятельность компании Ubet – это неподдельная стратегия ведения честной и прозрачной игры, направленная на популяризацию принципов этой стратегии между всеми субъектами рынка беттинга в Казахстане.