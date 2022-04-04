В Туркестанской области браконьеры застрелили 26 птиц

Как сообщили в пресс-службе Туркестанской области, сотрудники полицейской службы Созакского районного отдела выявили и задержали двух мужчин, промышлявших в районе озера Акжар незаконной охотой.

Ими оказались жители Ордабасинского и Толебийского районов, охотившиеся на диких уток и гусей.

Стражи порядка совместно с представителями «Охотзоопрома» в качестве вещественных доказательств изъяли у браконьеров два охотничьих ружья, надувную лодку, а также 18 туш добытых гусей и восемь туш уток.

Фото: пресс-служба ДП ТО

В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по ст. 337 УК «Незаконная охота». Стражи порядка устанавливают причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Пресс-служба ДП ТО

Полицейские Туркестанской области призывают граждан беречь природу и напоминают, что за незаконную добычу диких животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу РК, предусмотрена строгая ответственность.

Подозреваемые признались, что приехали в Созакский район поохотиться, но разрешения на это у них не было.