09:32 04.04.2022
В Туркестанской области браконьеры застрелили 26 птиц
Фото: pexels
В Туркестанской области полицейские изъяли у браконьеров 26 туш незаконно добытых диких птиц. Начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Туркестанской области, сотрудники полицейской службы Созакского районного отдела выявили и задержали двух мужчин, промышлявших в районе озера Акжар незаконной охотой.
Ими оказались жители Ордабасинского и Толебийского районов, охотившиеся на диких уток и гусей.
Стражи порядка совместно с представителями «Охотзоопрома» в качестве вещественных доказательств изъяли у браконьеров два охотничьих ружья, надувную лодку, а также 18 туш добытых гусей и восемь туш уток.
Подозреваемые признались, что приехали в Созакский район поохотиться, но разрешения на это у них не было.
Фото: пресс-служба ДП ТО
В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по ст. 337 УК «Незаконная охота». Стражи порядка устанавливают причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Пресс-служба ДП ТО
Полицейские Туркестанской области призывают граждан беречь природу и напоминают, что за незаконную добычу диких животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу РК, предусмотрена строгая ответственность.