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Законодательство РК
09:32 04.04.2022

В Туркестанской области браконьеры застрелили 26 птиц

незаконная охота Фото: pexels
В Туркестанской области полицейские изъяли у браконьеров 26 туш незаконно добытых диких птиц. Начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Туркестанской области, сотрудники полицейской службы Созакского районного отдела выявили и задержали двух мужчин, промышлявших в районе озера Акжар незаконной охотой.

Ими оказались жители Ордабасинского и Толебийского районов, охотившиеся на диких уток и гусей.

Стражи порядка совместно с представителями «Охотзоопрома» в качестве вещественных доказательств изъяли у браконьеров два охотничьих ружья, надувную лодку, а также 18 туш добытых гусей и восемь туш уток.

оружие, туши птиц

Фото: пресс-служба ДП ТО

Подозреваемые признались, что приехали в Созакский район поохотиться, но разрешения на это у них не было.

В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по ст. 337 УК «Незаконная охота». Стражи порядка устанавливают причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Пресс-служба ДП ТО

Полицейские Туркестанской области призывают граждан беречь природу и напоминают, что за незаконную добычу диких животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу РК, предусмотрена строгая ответственность.

Оксана Житникова
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