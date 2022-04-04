Эксперт рассказал, как ускорить мобильный интернет

В беседе с радио Sputnik специалист перечислил способы, с помощью которых можно добиться максимальной скорости мобильного интернета:

находиться как можно ближе к базовой станции, идеально – в зоне прямой видимости;

использовать выпущенные в последние годы устройства;

самые трафикоемкие задачи, например, просмотр видео в ультравысоком разрешении или скачивание через P2P-протоколы, лучше отложить на дневное время, когда сети менее загружены;

контролировать фоновые активности приложений, например, синхронизацию с облачными сервисами, и использовать только проверенные, стабильные VPN-сервисы. Иначе возможно замедление скорости работы интернета.

Теоретически такая возможность (одновременный доступ к Wi-Fi и мобильному интернету. – Прим. ред.) есть, но из-за большого количества технических ограничений и нюансов ее не используют. Чаще встречается обратная ситуация, когда при нестабильном доступе к Wi-Fi телефон начинает автоматически использовать мобильную связь. Андрей Трофимов

Скорость доступа к мобильному интернету, как отметил эксперт по телекоммуникациям, в первую очередь зависит от следующих факторов: