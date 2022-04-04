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11:25 04.04.2022

4 апреля отмечается Международный день интернета

праздник, день интернета фото: Zakon.kz
4 апреля во многих странах мира ежегодно отмечается День интернета. Также свой профессиональный праздник отмечают веб-мастера и интернет-разработчики, сообщает Zakon.kz.

Дата 4 апреля выбрана не случайно, так как число и месяц 4.04 при написании очень похожи на ошибку 404 или Not Found (не найдено). С такой ошибкой пользователи сталкиваются при посещении «битых» ссылок во Всемирной паутине, когда материал на данной странице был удален.

В этот день скончался святой Исидор Севильский, который является автором одной из первых книг по этимологии и первым представил работы Аристотеля в Испании. Святой Исидор считается покровителем учеников и студентов. День интернета был санкционирован в 1998 году папой Иоанном Павлом II и отмечается во многих странах мира. А в 2003 году Папа Римский назвал Святого Исидора еще и покровителем пользователей компьютеров и интернета.

Цель праздника – показать людям неограниченные возможности интернет-пространства, которое построено для улучшения и упрощения качества жизни всех людей на Земле.

Анастасия Жданова
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