В МВД объяснили, как защитить жилье от краж
Из практики раскрытых преступлений следовало, что квартирные кражи совершаются одними и теми же лицами, которые имели возможность уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими. Учитывая данное обстоятельство, в 2018 и 2019 годах были внесены изменения в УК, где неоднократное совершение краж и совершение краж с незаконным проникновением в помещение стали относиться к тяжким видам преступлений, за которые предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров
Спикер добавил, что положительное влияние на криминогенную ситуацию оказывает исполнение ведомственных программ по защите имущества, в рамках которых во дворах жилых домов уже установлено более 68 тыс. камер видеонаблюдения, а свыше 22 тыс. – оборудованы по инициативе самих жильцов.
В результате, по информации МВД, с начала года задержано более 600 квартирных воров, в том числе 36 воров-гастролеров, то есть воров, совершающих кражи в разных городах, и 29 преступных групп.
В пример привели задержание квартирного вора, который подозревается в совершении более шести эпизодов краж в Карагандинской области, а также пресечение криминальной деятельности группы «домушников» из трех человек в Алматы в марте этого года, подозреваемой в совершении пяти квартирных краж.
В целом, в результате принимаемых мер за последние пять лет количество квартирных краж снижено на 33,4%: если в 2017 году было зарегистрировано более 37 тыс. таких преступлений, то в 2021 году – не более 12 тыс. Аналогичная тенденция снижения их совершения сохраняется и в текущем году. Так, количество краж стало меньше на 7,1%, а их раскрываемость улучшена на 1,7%. Но стоить отметить, что лица, совершающие кражи личного имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан.Сагындык Жантемиров
По словам старшего оперуполномоченного, воры используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков.
Для защиты своего жилища от преступных посягательств в МВД рекомендуют соблюдать самые простые нормы безопасности, а именно:
установить цельнометаллическую дверь с хорошими замками, приобрести врезной замок на заклепках, установить защелку изнутри или повесить старую добрую цепочку. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров;
воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Они умудряются вскрывать пластиковые окна, поэтому выход, с точки зрения безопасности, – стационарные решетки, которые невозможно распилить или сорвать. При этом в полиции отмечают, что решетки необходимы не только для жителей первого, второго, третьего и последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами;
есть такая услуга, как бронирование стекол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная пленка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком;
еще один способ защитить окна – рольставни. Такие «жалюзи» – отличный вариант для дачи или частного дома. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются/закрываются нажатием кнопки;
можно установить профессиональную сигнализацию. При проникновении в жилище она срабатывает и издает оглушительный рев, и ваши бдительные соседи, в случае вашего отсутствия, вызовут полицию;
автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения в жилище устройство рассылает sms-сообщения или звонит на указанный телефон – хозяина, а хозяин в свою очередь вызывает полицию;
не храните крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а используйте для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользуйтесь услугами банков.