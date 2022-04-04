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Законодательство РК
12:25 04.04.2022

В МВД объяснили, как защитить жилье от краж

Квартирные кражи, домушники, МВД Фото: Zakon.kz
Лица, совершающие кражи личного имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан, сообщил на брифинге старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров, передает корреспондент Zakon.kz.
Из практики раскрытых преступлений следовало, что квартирные кражи совершаются одними и теми же лицами, которые имели возможность уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими. Учитывая данное обстоятельство, в 2018 и 2019 годах были внесены изменения в УК, где неоднократное совершение краж и совершение краж с незаконным проникновением в помещение стали относиться к тяжким видам преступлений, за которые предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров

Спикер добавил, что положительное влияние на криминогенную ситуацию оказывает исполнение ведомственных программ по защите имущества, в рамках которых во дворах жилых домов уже установлено более 68 тыс. камер видеонаблюдения, а свыше 22 тыс. – оборудованы по инициативе самих жильцов.

В результате, по информации МВД, с начала года задержано более 600 квартирных воров, в том числе 36 воров-гастролеров, то есть воров, совершающих кражи в разных городах, и 29 преступных групп.

В пример привели задержание квартирного вора, который подозревается в совершении более шести эпизодов краж в Карагандинской области, а также пресечение криминальной деятельности группы «домушников» из трех человек в Алматы в марте этого года, подозреваемой в совершении пяти квартирных краж.

В целом, в результате принимаемых мер за последние пять лет количество квартирных краж снижено на 33,4%: если в 2017 году было зарегистрировано более 37 тыс. таких преступлений, то в 2021 году – не более 12 тыс. Аналогичная тенденция снижения их совершения сохраняется и в текущем году. Так, количество краж стало меньше на 7,1%, а их раскрываемость улучшена на 1,7%. Но стоить отметить, что лица, совершающие кражи личного имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан.Сагындык Жантемиров

По словам старшего оперуполномоченного, воры используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков.

Для защиты своего жилища от преступных посягательств в МВД рекомендуют соблюдать самые простые нормы безопасности, а именно:

  • установить цельнометаллическую дверь с хорошими замками, приобрести врезной замок на заклепках, установить защелку изнутри или повесить старую добрую цепочку. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров;

  • воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Они умудряются вскрывать пластиковые окна, поэтому выход, с точки зрения безопасности, – стационарные решетки, которые невозможно распилить или сорвать. При этом в полиции отмечают, что решетки необходимы не только для жителей первого, второго, третьего и последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами;

  • есть такая услуга, как бронирование стекол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная пленка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком;

  • еще один способ защитить окна – рольставни. Такие «жалюзи» – отличный вариант для дачи или частного дома. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются/закрываются нажатием кнопки;

  • можно установить профессиональную сигнализацию. При проникновении в жилище она срабатывает и издает оглушительный рев, и ваши бдительные соседи, в случае вашего отсутствия, вызовут полицию;

  • автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения в жилище устройство рассылает sms-сообщения или звонит на указанный телефон – хозяина, а хозяин в свою очередь вызывает полицию;

  • не храните крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а используйте для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользуйтесь услугами банков.

Айша Тулеубекова
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