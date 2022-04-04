В МВД объяснили, как защитить жилье от краж

Из практики раскрытых преступлений следовало, что квартирные кражи совершаются одними и теми же лицами, которые имели возможность уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими. Учитывая данное обстоятельство, в 2018 и 2019 годах были внесены изменения в УК, где неоднократное совершение краж и совершение краж с незаконным проникновением в помещение стали относиться к тяжким видам преступлений, за которые предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров

Спикер добавил, что положительное влияние на криминогенную ситуацию оказывает исполнение ведомственных программ по защите имущества, в рамках которых во дворах жилых домов уже установлено более 68 тыс. камер видеонаблюдения, а свыше 22 тыс. – оборудованы по инициативе самих жильцов.

В результате, по информации МВД, с начала года задержано более 600 квартирных воров, в том числе 36 воров-гастролеров, то есть воров, совершающих кражи в разных городах, и 29 преступных групп.

В пример привели задержание квартирного вора, который подозревается в совершении более шести эпизодов краж в Карагандинской области, а также пресечение криминальной деятельности группы «домушников» из трех человек в Алматы в марте этого года, подозреваемой в совершении пяти квартирных краж.

В целом, в результате принимаемых мер за последние пять лет количество квартирных краж снижено на 33,4%: если в 2017 году было зарегистрировано более 37 тыс. таких преступлений, то в 2021 году – не более 12 тыс. Аналогичная тенденция снижения их совершения сохраняется и в текущем году. Так, количество краж стало меньше на 7,1%, а их раскрываемость улучшена на 1,7%. Но стоить отметить, что лица, совершающие кражи личного имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Сагындык Жантемиров

По словам старшего оперуполномоченного, воры используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков.

Для защиты своего жилища от преступных посягательств в МВД рекомендуют соблюдать самые простые нормы безопасности, а именно: