Посетители MEGA спели c артистами театра «ARTиШОК»

MEGA устроила своим посетителям сюрприз и пригласила театр «ARTиШОК» со спектаклем «Песенник». Обычно этот спектакль играется в стенах театра, но только не в этот раз. Сцена появилась прямо на фудхолле ТРЦ MEGA Alma-Ata, между ресторанами, сюда же пригнали ярко-синие «Жигули» - все для того, чтобы воссоздать ностальгическую атмосферу 60-х.

Фото: ТРЦ MEGA Alma-Ata

По замыслу артистов в торговом центре теряется 85-летний дедушка, которого последний раз видели в батутном парке. Все пускаются на его поиски, дедушку находят, садятся в машину, чтобы уехать, и вот тут начинается самое интересное.

Фото: ТРЦ MEGA Alma-Ata

Впрочем, сюжет в этом спектакле не главное. Главное – это песни и истории, которые рождаются вокруг них. В этот день посетители «Меги» услышали всеми любимые «Көзімнің қарасы», «Сұлу қыз», «Алма-Ата моя», «Мой дом» и другие композиции, которые никого не оставили равнодушными.

Фото: ТРЦ MEGA Alma-Ata

Мы хотели провести душевное тёплое мероприятие, которое объединяет людей, подарить нашим посетителям весеннее настроение и веру в то, что все будет хорошо. Это то, чего нам всем так не хватает сейчас, - рассказывает директор ТРЦ MEGA Alma-Ata Дамир Кушкентаев.

Фото: ТРЦ MEGA Alma-Ata

Кроме сердечной атмосферы и весеннего настроения артисты театра поделились с посетителями секретом исполнения самых заветных желаний.

- Все мои желания сбываются! – рассказала со сцены режиссер театра «ARTиШОК» Галина Пьянова. – А знаете почему? Потому что я прошу у Шакена Айманова. Возле гостиницы Almaty установлена его скульптура. Я прихожу к гостинице, сажусь на лавочку рядом с Шаке, рассказываю ему, о чем мечтаю, а чтобы точно сбылось – тру скульптуре коленку. Попробуйте, и ваше желание тоже исполнится!