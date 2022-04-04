Эксперт заявила, что у переболевших COVID-19 наблюдается иммунодефицит
Как рассказала в эфире «Радио России» ученый иммунолог, член-корреспондент РАН, директор Института вакцин и сывороток им. Мечникова Оксана Свитич, заражение коронавирусом провоцирует развитие в организме вторичного иммунодефицита. Вследствие чего происходит обострение хронических инфекций, что может привести к опухолевым процессам.
По наблюдениям иммунолога, почти у всех пациентов после перенесения коронавирусной инфекции идет поражение иммунной системы: организм теряет защиту и становится уязвимым для инфекций и подавляемых иммунитетом хронических заболеваний и опухолевых процессов.
Организм человека не защищен, и мы наблюдаем классический иммунодефицит, причем, довольно тяжелый.Иммунолог Оксана Свитич
Врач подчеркнула, что и скорость восстановления у пациентов разная. При благоприятном исходе реабилитация происходит в течение одного-трех месяцев. Но наблюдаются случаи, когда иммунная система восстанавливается дольше полугода.
Более тяжелые последствия иммунодефицита могут спровоцировать иммуносупрессоры, которые назначают пациентам с цитокиновым штормом. Применение этих препаратов усугубляет положение и замедляет восстановление иммунной системы, что может привести даже к летальному исходу в случае контакта с инфекцией в период ослабления иммунитета.Иммунолог Оксана Свитич
Цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы, в результате которой разрушаются ткани очага воспаления. Такая реакция может возникнуть в результате инфекций, ревматических и аутоиммунных расстройств, онкологических и других заболеваний.