12:14 04.04.2022
В Туркестанской области задержан чиновник — Антикор
Фото: Zakon.kz
В получении взятки подозревают должностное лицо департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении должностного лица Департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области по факту получения на системной основе через посредников взятки в сумме 800 тыс. тенге от представителей частных медицинских центров за выдачу лицензии на медицинскую деятельность. Пресс-служба Антикоррупционной службы
Подозреваемые лица задержаны в порядке ст.128 УПК, добавили в ведомстве.
Иная информация в интересах следствия разглашению не полежит.