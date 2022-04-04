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12:14 04.04.2022

В Туркестанской области задержан чиновник — Антикор

задержание Фото: Zakon.kz
В получении взятки подозревают должностное лицо департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении должностного лица Департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области по факту получения на системной основе через посредников взятки в сумме 800 тыс. тенге от представителей частных медицинских центров за выдачу лицензии на медицинскую деятельность. Пресс-служба Антикоррупционной службы

Подозреваемые лица задержаны в порядке ст.128 УПК, добавили в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия разглашению не полежит.

Анастасия Московчук
Антикор Туркестанская область
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