Информационная система «Параграф» будет использоваться в Торайгыров университете

30 марта для студентов и ППС кафедры юридических дисциплин прошел семинар по работе в ИС «Параграф». В процессе семинара представитель компании «ИнфоТех&Сервис» Наталья Карабовская рассказала о возможности безвозмездного доступа к нормативно-правовым актам и комментариям к ним, которая является незаменимым источником актуальной, полной правовой и иной необходимой информации.

В настоящее время к уровню подготовки специалистов предъявляются высокие требования. Выпускники вузов должны уметь на практике применять полученные теоретические знания и профессиональные компетенции, в том числе используя современные технологии и источники информации, как необходимые инструменты эффективной реализации своей трудовой деятельности.

Такие возможности предоставляет ИС «Параграф», в которой собраны все нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также стран ближнего зарубежья. Ее использование обеспечивает доступ к широкому спектру практико-применительной, разъяснительной и научной информации, опыту ведущих экспертов и специалистов в сфере права.

Формирование навыков использования ИС «Параграф» в процессе обучения в вузе является залогом успеха и профессионализма будущих юристов.