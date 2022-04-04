Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:36 04.04.2022

Грабитель решил рассчитаться за украденное после крупного выигрыша в лотерее

Аргентина Фото: sundayvision.co.ug
После большого выигрыша аргентинец Марсело Паредес решил изменить свою жизнь к лучшему и пообещал, что больше не будет воровать, передает Zakon.kz.

Марсело Паредес по кличке Рампито много раз был задержан за ограбления и кражи. Его судили семь раз, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Sunday Vision.

По счастливой случайности он купил лотерейный билет и выиграл 94 млн аргентинских песо (более 402 млн тенге).

Рампито решил разыскать людей, которых он ограбил, чтобы вернуть им вдвое больше денег.

Ирина Лукичева
Аргентина
Задержаны руководители подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний
04.04.2022
Две машины скорой помощи провалились под землю в гараже российской больницы
03.04.2022
Переворот в стиле «арабской весны» предотвратили в Шри-Ланке
03.04.2022
Новый вариант «омикрон-штамма» зафиксировали в Китае
04.04.2022
План «Перехват» в Алматы — из охотничьего ружья убили мужчину
04.04.2022
Главная Топ LIVE Все