21:36 04.04.2022
Грабитель решил рассчитаться за украденное после крупного выигрыша в лотерее
Фото: sundayvision.co.ug
После большого выигрыша аргентинец Марсело Паредес решил изменить свою жизнь к лучшему и пообещал, что больше не будет воровать, передает Zakon.kz.
Марсело Паредес по кличке Рампито много раз был задержан за ограбления и кражи. Его судили семь раз, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Sunday Vision.
По счастливой случайности он купил лотерейный билет и выиграл 94 млн аргентинских песо (более 402 млн тенге).
Рампито решил разыскать людей, которых он ограбил, чтобы вернуть им вдвое больше денег.