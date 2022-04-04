Грабитель решил рассчитаться за украденное после крупного выигрыша в лотерее

Марсело Паредес по кличке Рампито много раз был задержан за ограбления и кражи. Его судили семь раз, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Sunday Vision.

По счастливой случайности он купил лотерейный билет и выиграл 94 млн аргентинских песо (более 402 млн тенге).

Рампито решил разыскать людей, которых он ограбил, чтобы вернуть им вдвое больше денег.