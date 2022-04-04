Паводки-2022: карагандинские спасатели работают в круглосуточном режиме

Критических ситуаций в населенных пунктах и на дорогах Карагандинской области из-за паводка нет. Спасатели работают в круглосуточном режиме.

Фото: акимат Карагандинской области

О мерах по ликвидации последствий паводка на онлайн-брифинге в Региональной службе коммуникаций проинформировал руководитель областного ДЧС Мурат Катпанов.

По всем случаям подтопления дворов проведена работа по откачке и отводу воды, очистке арыков и каналов, отсыпке инертных материалов и укладке мешкотары, – рассказал Мурат Катпанов. – С начала паводковых процессов откачано 31 693 куба воды, очищено 1700 метров арыков. На контроле 11 случаев угрозы подтопления, в том числе девять в Караганде и два в Бухар-Жырауском районе.

Фото: акимат Карагандинской области

Также оперативно устраняются переливы через автодороги. В центре пристального внимание остаются два участка на областных дорогах – Буркутты – Егиндыбулак – Коянды и Темиртау – Кызылкайын (Чкалова – Березники). В 12 км от села Коянды движение закрыто для всех видов транспорта.

Спасатели провели 14 взрывных работ на реках Нура, Есен, Жарлы, Сабыр-Қожа, Жаманко и озере Карасор. Продолжаются сбросы из крупных водохранилищ.

В борьбе с паводком задействовано более 250 человек и 106 единиц техники.

Спасатели предупреждают: с 4 по 11 апреля по всей территории области ожидается повышение температуры, а 6-7 апреля – дождь. Жителям нужно провести превентивные меры на собственных территориях. Очистить арыки и дворы от снега.

Заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин также попросил жителей уделить повышенное внимание детям.