Спецоперация прошла в Нур-Султане

Задержаны организатор и основной поставщик наркотиков из южных регионов, у которых в салоне автомашины изъято 28 кг гашиша.

Проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех преступных связей фигуранта, в ходе которых задержаны еще четверо участников преступной группы, выполнявшие указания организатора, которые в том числе встречали товар, фасовали и хранили в определенном месте, а после занимались его реализацией. Пресс-служба ДП Нур-Султана

При обысках в местах проживания задержанных изъято еще 9 кг гашиша.

Всего же из незаконного оборота у членов организованной преступной группы изъято 10 тыс. разовых доз для потребления наркотиков, цена которых от розничных продаж на черном рынке оценивается в сумму свыше 45 млн тенге. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В настоящее время в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 262 УК РК «Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней» и по ст. 297, ч. 4 УК РК «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой», санкция которых предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества.

Все задержанные содержатся под стражей, ведется следствие.