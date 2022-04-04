Китайский гороскоп: кого ждет богатство в начале апреля

Как отмечено в публикации издания Profile, астрологи отметили три знака: Крыса, Бык и Свинья.

Крыса

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

В год Крысы рождаются прагматичные и предприимчивые люди. Они не боятся неудач и не отступают перед трудностями.

Китайский гороскоп на начало апреля показывает, что у Крыс появится возможность улучшить свое финансовое положение и принести процветание своей семье. Решительность и правильная оценка ситуации помогут заработать много денег. Астрологи рекомендуют сохранять спокойствие и хладнокровие, не поддаваться эмоциям.

Бык

1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Люди, рожденные под знаком Быка, отличаются умом, спокойствием и самоконтролем. Они рационально подходят к любым задачам и всегда понимают, чего хотят добиться.

В начале апреля у Быков появится шанс изменить не устраивающую их ситуацию на работе. Вместе с карьерными переменами придет большая прибавка к зарплате. Залог финансового благополучия Быков – упорный труд и самосовершенствование.

Свинья

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Под знаком Свиньи рождаются умные люди, которые склонны иногда замыкаться в себе. Но если им нужно, Свиньи могут быть прекрасными собеседниками и находят общий язык с кем угодно.

Начало апреля, по мнению китайских астрологов, будет у Свиней спокойным и благополучным. Они будут много зарабатывать. Гороскоп на начало апреля не обещает этому знаку восточного зодиака внезапных проблем, которые могут разрушить финансовое благополучие.