15:36 04.04.2022
Минэкологии об останках животных близ кладбища в Алматинской области: Нашли убойный цех
Фото: скриншот
В Алматинской области местные жители сняли на видео место, где были разбросаны останки животных. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК отметили, что убойный цех найден, передает Zakon.kz.
Видео с разлагающимися останками животных распространили в соцсетях. Со слов автора ролика, совсем рядом к этому месту расположено кладбище.
Большое количество останков и разлагающихся трупов животных обнаружено на окраине пос. Тонкерис, - говорится под публикацией.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Отработали и нашли убойный цех, который вывозил останки животных. Природоохранной полицией будут приняты меры.Пресс-служба МЭГПР РК