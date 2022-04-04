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Законодательство РК
15:36 04.04.2022

Минэкологии об останках животных близ кладбища в Алматинской области: Нашли убойный цех

алматинская область, животные, останки, комментарий Фото: скриншот
В Алматинской области местные жители сняли на видео место, где были разбросаны останки животных. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК отметили, что убойный цех найден, передает Zakon.kz.

Видео с разлагающимися останками животных распространили в соцсетях. Со слов автора ролика, совсем рядом к этому месту расположено кладбище.

Большое количество останков и разлагающихся трупов животных обнаружено на окраине пос. Тонкерис, - говорится под публикацией.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Отработали и нашли убойный цех, который вывозил останки животных. Природоохранной полицией будут приняты меры.Пресс-служба МЭГПР РК
Динара Халдарова
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