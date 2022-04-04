Минэкологии об останках животных близ кладбища в Алматинской области: Нашли убойный цех

Видео с разлагающимися останками животных распространили в соцсетях. Со слов автора ролика, совсем рядом к этому месту расположено кладбище.

Большое количество останков и разлагающихся трупов животных обнаружено на окраине пос. Тонкерис, - говорится под публикацией.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.