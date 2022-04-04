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16:19 04.04.2022

Отмена ПЦР-теста до полета: туристы устремились в Таиланд

посещение королевства Таиланд, отдых на пляже Фото: pixabay
Из-за снятия властями Таиланда коронавирусных ограничений туристы со всего мира устремились на отдых к тропическим пляжам, передает Zakon.kz.

Как сообщает местная служба общественного вещания Thai PBS, 3 апреля, в воскресенье, в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке зафиксировано значительное увеличение туристов. Международное прибытие выросло почти вдвое, до 11-12 тыс. пассажиров в день. Такой уровень отдыхающих наблюдался только в допандемийный период.

Отмечается, что это связано со снятием части коронавирусных ограничений на въезд в королевство. Тем, кто прибывает в страну, больше не требуется отрицательный результат теста ОТ-ПЦР на COVID-19 перед вылетом.

Однако при въезде в страну иностранным туристам необходимо сдать ПЦР-тест и дождаться его результата в отеле категории SHA. Также сохраняется требование о самостоятельном повторном прохождении анализа на пятый день нахождения в Таиланде (для въезжающих по программе Test & Go).

Напомним, с 1 апреля власти Таиланда смягчили правила въезда для иностранных туристов. Туристам отменили сдачу ПЦР-теста перед прибытием в королевство, а также сократили срок обязательного карантина для непривитых с десяти до пяти дней.

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