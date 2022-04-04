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Законодательство РК
16:08 04.04.2022

Решил отомстить: сельчанин зарезал козу брата

убийство животного Фото: pixabay
Сельчанин из мести украл и зарезал козу родного брата в Атырауской области. Мужчину осудили, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам Кызылкогинского районного суда, житель района, будучи в алкогольном опьянении, пришел в дом брата, где поругался со снохой. Женщина его выгнала, за что он решил отомстить.

Подсудимый украл из сарая козу, а после зарезал животное на мясо. Ущерб оценен в 10 тыс. тенге. В суде сельчанин признал свою вину, а родственники просили смягчить ему наказание. Дело было рассмотрено по ст. 188-1 УК РК «Скотокрадство» (Санкция п.2 ч.3 ст.188-1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет), – отмечено в публикации издания «Мой город».

В данном случае, судом с применением ст. 63 УК назначено условное наказание с минимальным сроком.

Анастасия Московчук
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