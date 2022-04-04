На границе с Кыргызстаном задержали еще шесть фур с поддельными документами

В ходе проведения тематической налоговой проверки в отношении шести грузовых автотранспортных средств, следующих из Кыргызской Республики, установлено, что компания, указанная в документах в качестве получателя в РК, не имеет никакого отношения к импорту указанных товаров. Комитет госдоходов МФ РК

По информации комитета, руководитель компании представил заявление о непричастности к импорту, в связи с чем материалы по данному делу будут направлены в суд в целях обращения товаров в доход государства.

Как пояснили в Комитете государственных доходов, схема ввоза товаров в адрес лиц, непричастных к импорту, используется для уклонения от уплаты НДС на импорт.

В целях сокращения теневого товарооборота во взаимной торговле с Кыргызской Республикой проведен ряд рабочих встреч.

Этот вопрос также рассматривался на заседании Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана и Кыргызстана, прошедшей 15-16 февраля 2022 года в Алматы.

Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики взяла на себя обязательства по обеспечению с 16 февраля наличия у экспортеров электронных счетов-фактур (ЭСФ) на перевозимый товар при экспорте в страны ЕАЭС.

Вместе с тем, отметили в КГД, факты перемещения товаров без ЭСФ продолжаются.

К примеру, только с 27 по 31 марта из 345 грузовых машин, перевозящих товары народного потребления китайского производства, 268, или 78%, проследовали без ЭСФ. В остальных случаях ЭСФ были оформлены не на весь товар.

Следует отметить, что проводимые Комитетом государственных доходов проверки в отношении грузовых автотранспортных средств, следующих из Кыргызстана, соответствуют договоренностям, достигнутым в ходе заседания Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, согласно которым тематические налоговые проверки проводятся при отсутствии ЭСФ на перевозимый товар.