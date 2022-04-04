Беспорядки-2022: изъято похищенное имущество на сумму 338 млн тенге

Работа органов полиции в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам, представителям бизнеса и принятие мер по возмещению ущерба. В этих целях активно ведется работа по обнаружению и изъятию похищенного имущества граждан и субъектов предпринимательства. На сегодня изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму 338 млн тенге. Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

В том числе, по его словам, 12 авто, 300 единиц бытовой техники, 189 ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 546 единиц одежды и 16 млн наличных тенге.

В пример начальник следственного департамента привел, что в Алматы был задержан житель Алматинской области, который 6 января в группе с другими лицами воспользовался массовыми беспорядками, взломал входную дверь и проник в филиал Halyk Bank, похитив оттуда компьютеры и телевизоры.

По словам Адилова, похищенное изъято, задержанный взят под стражу, в отношении соучастников преступления проводятся розыскные мероприятия.

Также задержан неработающий житель Актобе, который 6 января, во время массовых беспорядков в Алматы, из торгового дома по ул. Сейфуллина похитил два процессора от компьютера и три мобильных телефона, оцениваемые в 510 тыс. тенге. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу. При этом установлена его причастность к краже одежды из торгово-развлекательного центра, расположенного по пр. Райымбека. Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

По всем двум эпизодам похищенное изъято. Обеспечение возмещения ущерба будет продолжено и остается наиболее приоритетным направлением работы.