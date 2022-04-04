16:49 04.04.2022
Беспорядки-2022: изъято похищенное имущество на сумму 338 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Похищенные во время беспорядков 12 авто, 300 единиц бытовой техники, 189 ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 546 единиц одежды и 16 млн наличных тенге изъяты полицейскими, сообщил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Zakon.kz.
Работа органов полиции в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам, представителям бизнеса и принятие мер по возмещению ущерба. В этих целях активно ведется работа по обнаружению и изъятию похищенного имущества граждан и субъектов предпринимательства. На сегодня изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму 338 млн тенге.Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов
В том числе, по его словам, 12 авто, 300 единиц бытовой техники, 189 ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 546 единиц одежды и 16 млн наличных тенге.
В пример начальник следственного департамента привел, что в Алматы был задержан житель Алматинской области, который 6 января в группе с другими лицами воспользовался массовыми беспорядками, взломал входную дверь и проник в филиал Halyk Bank, похитив оттуда компьютеры и телевизоры.
По словам Адилова, похищенное изъято, задержанный взят под стражу, в отношении соучастников преступления проводятся розыскные мероприятия.
Также задержан неработающий житель Актобе, который 6 января, во время массовых беспорядков в Алматы, из торгового дома по ул. Сейфуллина похитил два процессора от компьютера и три мобильных телефона, оцениваемые в 510 тыс. тенге. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу. При этом установлена его причастность к краже одежды из торгово-развлекательного центра, расположенного по пр. Райымбека. Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов
По всем двум эпизодам похищенное изъято. Обеспечение возмещения ущерба будет продолжено и остается наиболее приоритетным направлением работы.
По результатам расследования в суд направлено 209 уголовных дел в отношении 323 лиц. Уже осуждены 152 лица, из них 135 к ограничению свободы, 17 – к лишению свободы, по одному – к общественным работам и штрафу.Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов