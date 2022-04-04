Сотни автоматов и десятки гранатометов изъяты после январских беспорядков – МВД

Продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков. В результате проводимой работы у преступников и из схронов изъято 1386 единиц оружия, в их числе 154 автомата, 419 пистолетов, 166 травматического оружия, 70 специального ружья, 30 гранатометов и другие. Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

Кроме того, по его словам, обнаружено и изъято 22 479 единиц боеприпасов. К примеру, в Алматы задержан еще один человек, подозревающийся в хищении оружия из магазина «Оружейник», которое он в последующем хранил в заброшенном здании Турксибского района. У задержанного изъяты нарезной карабин и гладкоствольное ружье.

Действительно, оружие, находящееся в незаконном обороте, в любое время может быть использовано преступными элементами против мирных граждан. В этой связи продолжается разъяснительная работа о необходимости добровольной сдачи оружия и предоставления любой известной информации о подозрительных лицах, незаконном хранении и продаже огнестрельного и холодного оружия. На сегодня гражданами добровольно сдано 120 единиц оружия. При этом ни один из них не привлечен к какой-либо ответственности. Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

По информации МВД, на данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2961 уголовное дело, по которому под стражей находятся 176 подозреваемых, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП. При этом ранее, с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности, 245 арестованных освобождены из-под стражи.