17:00 04.04.2022
Сотни автоматов и десятки гранатометов изъяты после январских беспорядков – МВД
Фото: Zakon.kz
У преступников и из схронов изъято 1386 единиц оружия, в их числе 154 автомата, 419 пистолетов, 166 травматического оружия, 70 специального ружья, 30 гранатометов, сообщил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Zakon.kz.
Продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков. В результате проводимой работы у преступников и из схронов изъято 1386 единиц оружия, в их числе 154 автомата, 419 пистолетов, 166 травматического оружия, 70 специального ружья, 30 гранатометов и другие.Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов
Кроме того, по его словам, обнаружено и изъято 22 479 единиц боеприпасов. К примеру, в Алматы задержан еще один человек, подозревающийся в хищении оружия из магазина «Оружейник», которое он в последующем хранил в заброшенном здании Турксибского района. У задержанного изъяты нарезной карабин и гладкоствольное ружье.
Действительно, оружие, находящееся в незаконном обороте, в любое время может быть использовано преступными элементами против мирных граждан. В этой связи продолжается разъяснительная работа о необходимости добровольной сдачи оружия и предоставления любой известной информации о подозрительных лицах, незаконном хранении и продаже огнестрельного и холодного оружия. На сегодня гражданами добровольно сдано 120 единиц оружия. При этом ни один из них не привлечен к какой-либо ответственности.Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов
По информации МВД, на данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2961 уголовное дело, по которому под стражей находятся 176 подозреваемых, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП. При этом ранее, с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности, 245 арестованных освобождены из-под стражи.
Это граждане, не имеющие судимость и добровольно возместившие ущерб. В отношении них применена подписка о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. В целом, в отношении большей части подозреваемых мера пресечения в виде содержания под стражей не избиралась. Всего по уголовным делам признаны потерпевшими 1700 физических и юридических лиц, допрошено в качестве свидетелей и потерпевших свыше 13 тыс. граждан, назначено более 2400 экспертиз.Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов