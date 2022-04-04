Каталин Раду назначен гендиректором Авиационной администрации Казахстана

Каталин Раду является специалистом в авиационной отрасли с более чем 25-летним стажем работы.

На протяжении последних семи лет являлся заместителем директора ИКАО – Международной организации гражданской авиации, ответственной за координацию ее развития с целью повышения безопасности и эффективности полетов.

С 2011 года по 2014 год Раду занимал пост президента Европейской Конференции Гражданской Авиации (ECAC). А в 2007-2014 гг. – занимал пост генерального директора гражданской авиации Румынии. Также занимал должности президента Европейской конференции гражданской авиации (ECAC), вице-президента Европейской организации по безопасности аэронавигации (EUROCONTROL), вице-президента 37-й сессии Ассамблеи ИКАО и координатора ECAC по внешним связям и вопросам безопасности.

Свою карьеру в авиации Каталин Раду начал в 1996 году с инспектора летной годности в Управлении гражданской авиации Румынии.

Каталин Раду является выпускником Политехнического университета Бухареста (факультет аэрокосмической инженерии, факультет аэронавтики), обучался в магистратуре Высшего института аэронавтики и космического пространства (г. Тулуза, Франция), имеет научную степень доктора наук. Также он получил диплом руководителя в области стратегического управления Гарвардского университета.

Благодаря своему обширному опыту работы на руководящих постах в международных учреждениях, Каталин Раду известен мировой авиационной индустрии как руководитель высокого класса. Его опыт и знания актуальны для казахстанской авиации в связи с предстоящим в 2023 году полным аудитом авиационной отрасли страны и закреплением перехода Казахстана на европейскую систему гражданской авиации. Под руководством Каталина Раду были инициированы, разработаны и внедрены современные стандарты и регламенты в международной авиации.