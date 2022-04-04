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17:50 04.04.2022

Казахстанец пытался провезти из Стамбула 34 кг золота

контрабанда Фото: пресс-служба КНБ РК
В столичном аэропорту на пограничном контроле был задержан пассажир международного авиарейса «Стамбул — Нур-Султан». Он пытался ввезти ювелирные изделия, которые были незадекларированы, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, стоимость товара составляет более 1 млрд тенге, а общий вес – 34 кг.

Правонарушение зарегистрировано по ч. 1 ст. 234 «Экономическая контрабанда в особо крупном размере» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Пресс-служба КНБ РК

золото

Фото: пресс-служба КНБ РК

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