17:50 04.04.2022
Казахстанец пытался провезти из Стамбула 34 кг золота
Фото: пресс-служба КНБ РК
В столичном аэропорту на пограничном контроле был задержан пассажир международного авиарейса «Стамбул — Нур-Султан». Он пытался ввезти ювелирные изделия, которые были незадекларированы, передает Zakon.kz.
По предварительным данным, стоимость товара составляет более 1 млрд тенге, а общий вес – 34 кг.
Правонарушение зарегистрировано по ч. 1 ст. 234 «Экономическая контрабанда в особо крупном размере» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Пресс-служба КНБ РК
Фото: пресс-служба КНБ РК