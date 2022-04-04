Иммунолог рассказал, как правильно принимать витамины

В интервью ura.ru специалист отметил, что «любые витаминные комплексы, натуральные или синтетические, лучше всего усваиваются, если принимаются вместе с пищей».

Так устроены все пищеварительные системы – когда продукт переваривается, тогда он и усваиваются. Для некоторых видов витаминов нужны свои собственные белки-переносчики, а они также лучше вырабатываются, когда пищеварение запущено. Владимир Болибок

Натуральные продукты, как отметил врач, не могут в современном мире восполнить полный комплекс витаминов.

Мы интуитивно понимаем, что витамины в продуктах, конечно, лучше, потому что в пище они находятся в виде натуральных изомерных форм, что помогает им лучше усваиваться. Владимир Болибок

Но, по словам иммунолога, так как большинство населения сейчас ведет малоподвижный образ жизни, то и трудозатраты в калориях относительно низкие, а значит, и количество употребляемых продуктов должно быть меньше.

Следовательно, мы не можем обеспечивать суточную потребность в витаминах. Плюс, интенсивность сельского хозяйства приводит к тому, что в натуральных продуктах наблюдается дефицит микроэлементов. Владимир Болибок

И третья составляющая, как отметил специалист, — биологически активные вещества, такие как биофлавоноиды, антиоксиданты, индолы, кумарины.

Биофлавоноиды – это вещества растительного происхождения типа полифенолов, содержащиеся в листьях, цветках, плодах, корнях различных растений.

Индол — гетероциклическое конденсированное ароматическое соединение. Бесцветные кристаллы с запахом, напоминающим запах капусты. Индольное ядро входит во множество биохимических природных соединений.

Их насчитывается порядка 2 тыс., и только часть из них мы получаем с продуктами питания. Поэтому восполнять рацион ими нужно в форме фармацевтической. Владимир Болибок