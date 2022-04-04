Ертысбаев заявил, что Народная партия инициирует пять поправок в Конституцию
Наша партия поддерживает обозначенные в Послании президента политические реформы. Мы об этом говорили на съезде партии и будем активно участвовать в разработке и обсуждении необходимых поправок в Конституцию. Считаем, что обновленная Конституция должна в полной мере реализовать принципы народовластия. Это у нас всегда будет идти приоритетом. Председатель НПК Ермухамет Ертысбаев
По словам главы партии, НПК инициировала пять поправок в Конституцию страны:
закрепить народную собственность земли, ее недр и богатств, чтобы каждый казахстанец имел конституционное право владеть и получать доходы от земли и добычи полезных ископаемых;
закрепить в Конституции возраст выхода граждан на пенсию и поставить на этом вопросе точку на ближайшие 30 лет. При этом исправить ошибку повышения пенсионного возраста для женщин и снизить его до 58 лет;
закрепить ежегодную индексацию государством пенсий, стипендий и соцпособий на уровень выше инфляции прошлого года;
исключить норму о наличии положительного заключения правительства при внесении законопроектов, предусматривающих сокращение госдоходов или увеличение госрасходов;
закрепить реальную подотчетность исполнительной власти Парламенту. Министры должны регулярно отчитываться перед депутатами и в случае неутверждения отчета и выражения недоверия отправляться в отставку.
Надеюсь, широкие народные массы будут знать, что это наша инициатива. Мы это делаем не для того, чтобы показать себя, что мы единственная партия, защищающая народные интересы. Ни в коем случае. Мы хорошо осознаем, что серьезная предвыборная стратегия выстраивается задолго до начала избирательной кампании. Председатель НПК Ермухамет Ертысбаев