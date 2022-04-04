Ертысбаев заявил, что Народная партия инициирует пять поправок в Конституцию

По словам главы партии, НПК инициировала пять поправок в Конституцию страны:

закрепить народную собственность земли, ее недр и богатств, чтобы каждый казахстанец имел конституционное право владеть и получать доходы от земли и добычи полезных ископаемых;

закрепить в Конституции возраст выхода граждан на пенсию и поставить на этом вопросе точку на ближайшие 30 лет. При этом исправить ошибку повышения пенсионного возраста для женщин и снизить его до 58 лет;

закрепить ежегодную индексацию государством пенсий, стипендий и соцпособий на уровень выше инфляции прошлого года; ​​​​​​​

исключить норму о наличии положительного заключения правительства при внесении законопроектов, предусматривающих сокращение госдоходов или увеличение госрасходов;